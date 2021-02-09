Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Mısır ile Filistin arasında yer alan ve iki ülke için büyük öneme sahip Refah Sınır Kapısı tekrar açılıyor. Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Iyad Al-Bazm, Gazze Şeridi'nde yaptığı açıklamada, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı Filistin'e açma kararı aldığını aktardı. Al-Bazm, sınır kapısından iki ülke arasında geçişlerin yarından itibaren başlayacağını ifade etti.

Al-Bazm'ın açıklaması, Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas ve Fetih hareketlerini bir araya getiren kapsamlı Filistin Ulusal Diyalog görüşmelerinin başlamasıyla aynı zamana denk geldi. Mısırlı yetkililer, korona virüs (Covid-19) nedeniyle 27 Kasım 2020 tarihinde kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı 1 Şubat'ta alınan kararın ardından Filistinlilerin hem Mısır'a hem de işgal altındaki Gazze Şeridi'ne geçebilmesi için 4 günlüğüne açmıştı. Geçişler Covid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleşmişti. Her iki yönde geçiş yapmak isteyen vatandaşlardan negatif PCR testi istenmişti.

Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Gazze'de Refah Sınır Kapısı, çoğu vatandaşın ana çıkış noktası olarak biliniyor. Gazze'deki Filistinlilerin diğer çıkışı olan Erez Geçidi ise, geçiş yapacak kişilerin sayısında ciddi sınırlamalar koyan İsrail tarafından yönetiliyor.

Muhammed Rabah