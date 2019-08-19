Mısır tarlasına kenevir ekmişler

Edinilen bilgiye göre, Salihli Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve istihbarat ekipleri, Çavlu Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, S.G.'ye(54) ait mısır ekili tarlaya operasyon düzenleyerek arama yaptı. Mısır tarlasında yapılan aramada ekili halde 82 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınıp ifadesi alınan S.G.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

BAHÇEDE SEBZE YERİNE KENEVİR YETİŞTİRMİŞ

Öte yandan Salihli'deki uyuşturucuyla mücadelesini kararlılıkla sürdüren jandarma ekipleri bir evin bahçesine düzenledikleri operasyonda 37 kök Hint Keneviri ve 450 gram kubar esrar ele geçirdi. Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ekipleri, Sart Mahallesi'nde ikamet eden A.Ç.'ye ait ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde sebze ekilen alanda 37 kök Hint keneviri ele geçirilirken ikamette narkotik köpek timi ile yapılan aramada 450 gram esrar maddesi ele geçirildi.