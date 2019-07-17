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Mısır tarlasında 59 kök kenevir ele geçirildi

Mısır tarlasında 59 kök kenevir ele geçirildi
Mısır tarlasında 59 kök kenevir ele geçirildi

Düzce’de Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda mısır tarlasının içerisine dikili halde 59 kök kenevir ele geçirildi. Olayda bir şüpheli gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan müşterek çalışma sonucu Ballıca köyünde bir mısır tarlasında yapılan aramada 59 Kök kenevir bitkisi ele geçirilirken bazı kenevir bitkilerinin sökülerek kurutmaya bırakıldığı tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli K. Y.'nin evinde yapılan aramada ise kenevir tohumu ele geçirildi. Şahıs işlemleri için Beyköy Jandarma Karakoluna götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından ise adli makamlara sevk edilecek.  

Ali Yıldız

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