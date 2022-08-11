Mısır tarlasında kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kocalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Ö.Ş.'nin (36) evine ve evinin yanındaki mısır tarlasına operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda mısır tarlasında ekili 27 kök kenevir bitkisi, 1 kök skunk kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

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