İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mısır tezgahı için kendini yaktı

Mısır tezgahı için kendini yaktı
Mısır tezgahı için kendini yaktı

Erzincan’da zabıta ekiplerince mısır sattığı seyyar tezgaha el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı.

Olay, bayramın ilk günü akşam saatlerinde Erzincan Ekşisu Mesire alanı içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Belediyesi zabıta ekipleri, Ekşisu Mesire alanında seyyar tezgahta mısır satan Yavuz P.'den tezgahını kaldırmasını istedi. Bunun üzerine zabıta ile Yavuz P., arasında tartışma yaşandı. Tezgahına el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı.

Vücudunun büyük bir kısmı yanan Yavuz P., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan seyyar satıcı, Trabzon'a sevk edildi. Trabzon'da yoğun bakıma alınan seyyar satıcının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.