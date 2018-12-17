Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

Mısır Eski Eserler Bakanı Khaled El Anany, Cumartesi günü Giza Piramitleri yakınlarında Sakkara Nekropolü'ndeki kazı alanında yabancı ülke büyükelçilerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, Antik Mısır'ın 5. hanedan döneminden (MÖ 2494-2345) bir kraliyet rahibine ait son derece iyi korunmuş bir mezarın keşfini açıkladı. Bakan, keşfin bir Mısır arkeolojik misyonu tarafından yapıldığını ve mezarın Kral Nefer Ir-Ka-Re yönetimindeki 'Wahtye' adlı kraliyet arındırma rahibine ait olduğunu sözlerine ekledi.

Antik Kalıntı Uzmanı Dr. Mahamed Youssef mezarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu mezar, Sakkara Nekropolü'nün en güzel dekore edilmişlerinden biri olarak kabul edilen bir kaya mezarıdır. Mezar, farklı günlük yaşam aktivitelerine ev sahipliği yapıyor. Mezarda, 31 büyük ve küçük heykel ile yaklaşık 48 niş var. Çoğu renklidir. Heykeller mezarın sahibine ve ailesine aittir. Mezarında süslemelerinde rahibin annesi ve karısından bahsedilir. Rahibin 4 çocuğunun olduğunu biliyoruz" dedi.

Youssef mezarın duvarlarında Weret Ptah'ın karısı ve annesi Merit Meen'in adını gösteren çok sayıda renkli yazıtlar olduğunu ve duvarlarda ayrıca rahibin annesi Merit Meen ve ailesiyle birlikte ölenleri içeren pek çok sahne olduğunu söyledi. Mezarın duvarlarında ayrıca, çanak çömlek ve şarap üretimini betimleyen, dini sunum yapan, müzikal performanslar, mezar mobilyalarının imalatını ve avcılığı gösteren sahneler de yer alıyor.

Mısır arkeolojik misyonu ekibi, kayaya oyulmuş 24 büyük renkli heykeli sergileyen, mezarın sahibi ve ailesini tasvir eden 18 niş buldu. Mezarında alt kısmında ise henüz kimliği belirlenemeyen ayakta ya da yatar vaziyette 31 heykelin bulunduğu 26 küçük niş bulunuyor.

Turizm sektörü siyasi kargaşa ve bununla ilgili güvenlik sorunları nedeniyle son birkaç yıldır durgunluk yaşayan Mısır'da, arkeolojik mirası korumak ve ülkenin eski turizm sektörünü yeniden canlandırmak amacıyla antik eserlerindeki sırların keşfi için çalışmalar devam ediyor.