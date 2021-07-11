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Mısır'da çeyiz pazarında yangın: 1 ölü, 5 yaralı

Mısır'da çeyiz pazarında yangın: 1 ölü, 5 yaralı
Mısır'da çeyiz pazarında yangın: 1 ölü, 5 yaralı

Mısır’ın Tahta kentinde bir çeyiz pazarında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mısır’da çeyiz pazarında yangın: 1 ölü, 5 yaralı - Tıkla İzle

Mısır'ın Sohag eyaletinin kuzeyindeki Tahta şehrinde bulunan bir çeyiz pazarında yangın çıktı. Yangında şeker hastası 1 kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmeye çalışırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında pazardaki çeyizlik eşya satan bazı mağazalar kullanılamaz hale gelirken, park halindeki araçlar da zarar gördü. Yangının nedeni henüz bilinmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Muhammed Rabah
 

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