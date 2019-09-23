İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mısır'da darbeci Sisi karşıtı protestolarda 650 kişi gözaltında

Mısır'da darbeci Sisi karşıtı protestolarda 650 kişi gözaltında
Mısır'da darbeci Sisi karşıtı protestolarda 650 kişi gözaltında

Mısır'ın çeşitli bölgelerinde darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan kişi sayısı 650'ye çıktı.

Mısır'da bir insan hakları örgütünden yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde Cuma günü başlayan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösterilerde şu ana kadar 650 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

İki gün önce Mısır'ın başkenti Kahire'de Sisi karşıtı başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı. Göstericiler rejim aleyhine sloganlar atarak Sisi'nin istifa etmesi için çağrı yaptı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek onlarca göstericiyi gözaltına aldı.

Mısır'daki gösteriler, İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali'nin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi protesto etmek için sosyal medya üzerinden halkı sokağa çağırmasının ardından başlamıştı. Sisi'yi yolsuzlukla suçlayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Sisi'nin lüks içinde yaşadığı videoları paylaşarak, devlet başkanını, sefalet içinde yaşayan halkın parasını harcamakla suçlamıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden "Yeter Sisi" etiketi altında toplanan Mısırlılar, “meydanlara tekrar döneceğiz” mesajı vermişti.

Hamad Alnajjar



 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.