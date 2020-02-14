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Mısır'da ilk korona virüsü vakası onaylandı

Mısır'da ilk korona virüsü vakası onaylandı
Mısır'da ilk korona virüsü vakası onaylandı

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasının onaylandığı belirtildi.

 Mısır Sağlık Bakanlığı sözcüsü Khaled Mejahed, Mısır'da ilk korona virüsü vakasının onaylandığını belirtirken, virüsün ülkeye gelen bir yabancıda tespit edildiğini ifade etti. Virüs tespit edilen kişinin hastanede karantina altına alındığı ifade edilirken, durumunun stabil olduğu belirtildi. Hastanın kimliği ise gizliliğini koruyor.
Mısırlı yetkililer, duruma ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) bilgilendirirken, virüse karşı Birleşmiş Milletler ile ortak önlemler alındığı belirtildi.

Muhammed Rabah
 

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