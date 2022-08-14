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Mısır'da kilisede yangın: 41 ölü, 55 yaralı

Mısır'da kilisede yangın: 41 ölü, 55 yaralı
Mısır'da kilisede yangın: 41 ölü, 55 yaralı

Mısır’ın başkenti Kahire yakınında yer alan Gize bölgesindeki bir kilisede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi ise yaralandı.

Mısır'da kilisede yangın: 41 ölü, 55 yaralı - Tıkla İzle

Mısır'ın başkenti Kahire yakınında yer alan Gize bölgesindeki İmbaba semtinde Kıpti Kilisesi'ne bağlı Ebu Sifin Kilisesi'nde yangın çıktı. Yetkililer yangın nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Mısır Sağlık Bakanlığı 30 ambulansın olay yerine sevk edildiğini ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Mısır polisi yangının kısa devre nedeniyle çıktığını belirtti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sissi, ilgili tüm kurumları göreve çağırırken Gize Valiliği, hayatını kaybedenlerin ailelerine 50 bin pound, yaralanan kişilerin ailelerine ise 10 bin pound yardım yapılması talimatı verdi.

Muhammed Rabah
 

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