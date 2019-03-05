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Mısır'da korkunç kaza

Mısır'da korkunç kaza
Mısır'da korkunç kaza

Mısır'ın İskenderiye şehrinde 1 kamyon ve 4 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Mısır'ın İskenderiye şehrinin doğusundaki Kafr Al-Dawwar şehrinde araçlar çarpıştı. 1 kamyon ve 4 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana geldiğini bildirdi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği yolun 20 dakika sonra trafiğe açıldığı bildirildi. Mısır İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Trafik Dairesi, Mısır'daki tüm sürücüleri kötü hava koşulları nedeniyle yollarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.  

Muhammed Rabah

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