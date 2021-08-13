İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mısır'da minibüs ile araç çarpıştı: 5 ölü

Mısır'da minibüs ile araç çarpıştı: 5 ölü
Mısır'da minibüs ile araç çarpıştı: 5 ölü

Mısır'da minibüs ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Mısır'ın Menoufia Valiliği'ne bağlı Sedat şehrinde minibüs ile araç çarpıştı. Yetkililer, Sedat şehrindeki Kafr Daoud Yolu üzerinde minibüs ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2'si çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların bir kısmı Sedat Hastanesi'ne, diğerleri ise Şebin El-Kom Eğitim Hastanesi'ne nakledildi. Bazı yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hamad Alnajjar
 

İLGİLİ HABER
Uşakta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Uşak’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İLGİLİ HABER
Mecidiyeköyde zincirleme kaza Mecidiyeköy’de zincirleme kaza
İLGİLİ HABER
Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü
İLGİLİ HABER
Siirtte korkutan 7 aylık trafik kazası bilançosu: 3 ölü, 454 yaralı Siirt’te korkutan 7 aylık trafik kazası bilançosu: 3 ölü, 454 yaralı
İLGİLİ HABER
Samsunda trafik kazası: 2 yaralı Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Balıkesirde otoyolda kaza: 1 ölü, 7 yaralı Balıkesir'de otoyolda kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.