Mısır'da minibüs ile araç çarpıştı: 5 ölü

Mısır'ın Menoufia Valiliği'ne bağlı Sedat şehrinde minibüs ile araç çarpıştı. Yetkililer, Sedat şehrindeki Kafr Daoud Yolu üzerinde minibüs ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2'si çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların bir kısmı Sedat Hastanesi'ne, diğerleri ise Şebin El-Kom Eğitim Hastanesi'ne nakledildi. Bazı yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hamad Alnajjar



İLGİLİ HABER Mecidiyeköy’de zincirleme kaza