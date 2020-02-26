Mısır'da Mübarek için askeri cenaze töreni

Mısır'da 91 yaşında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için askeri cenaze töreni düzenlendi. Mübarek'in tabutu askerler tarafından taşınarak Field Marshall Tantawi Camii'ne götürüldü. Mübarek'in oğulları Alaa ve Gamal, törende babalarının tabutunun yanında yürüdü. Ameliyatın ardından yoğun bakımda hayatını kaybeden Mübarek'in cenaze törenine üst düzey askeri yetkililer katıldı. Cenazenin aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.

Mısırlı insan hakları aktivisti Muhammed Zaree, mevcut otokrasi ve ekonominin Mübarek'in döneminden daha kötü olduğunu belirterek, “Mübarek dönemi acı vericiydi ama bu dönem özgürlük ve ekonomik koşullar açısından çok daha zor ve acı verici” ifadelerini kullandı.

Mübarek, 1981-2011 yılları arasında 30 yıl boyunca Mısır'ı yönetmişti.