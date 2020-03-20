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Mısır'da ölü sayısı 7'ye, vaka sayısı 256'ya yükseldi

Mısır'da ölü sayısı 7'ye, vaka sayısı 256'ya yükseldi
Mısır'da ölü sayısı 7'ye, vaka sayısı 256'ya yükseldi

Mısır’da Korona virüsü kaynaklı ölü sayısı 7’ye vaka sayısı 256’ya yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, 46 yeni Korona virüs vakasının tespit edilmesi üzerine ülkede toplam vaka sayısının 256'ya yükseldiğini açıkladı. Bir kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, aralarında 2 Alman, 1 İtalyan ve 4 Mısır vatandaşının olduğu toplamda 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Mısır'da alınan tedbirler arasında ise eğitime iki hafta ara verilmesi, ulaşım araçlarının dezenfekte edilmesi, pazar yerlerinin kapatılması yer alıyor. Ayrıca herhangi bir ceza olmaksızın kredi borçlarının geri ödenmesinin ertelendiği belirtildi.

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