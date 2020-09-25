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Mısır'da Sisi karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti

Mısır'da Sisi karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da Sisi karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti

Mısır’da düzenlenen Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı protestolarda 2 gösterici hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Mısır’da Sisi karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kenti başta olmak üzere çeşitli kentlerde 4 gün önce başlayan Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı gösteriler devam ediyor. Mısır halkı, Cuma namazının ardından sokaklara döküldü. Halk, bazı yolları trafiğe kapatarak, “Devrim”, "Halk Sisi'nin rejimi devirmek istiyor", "Sisi git, Sisi Allah'ın düşmanı" şeklinde sloganlar attı.

Sabah saatlerinden itibaren farklı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin müdahalesinde Giza kentindeki El-Blida köyünde 2 göstericinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda göstericinin yaralandığını bildirdi. Güvenlik güçleri onlarca göstericiyi ise gözaltına aldı.

Öte yandan Sürgünde yaşayan Mısırlı muhalif Muhammed Ali, Sisi'yi yolsuzlukla suçlayarak rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Hamad Alnajjar

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