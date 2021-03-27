İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mısır'da trenlerin çarpıştığı anın görüntüsü ortaya çıktı

Mısır'da trenlerin çarpıştığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Mısır'da trenlerin çarpıştığı anın görüntüsü ortaya çıktı

Mısır'da 32 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada trenlerin çarpışma anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Mısır'da trenlerin çarpıştığı anın görüntüsü ortaya çıktı - Tıkla İzle

Mısır'ın Sevhac kentinde dün acil durum frenlerinin bilinmeyen kişiler tarafından etkinleştirilmesinin ardından yavaşlayan yolcu trenine, arkadan gelen başka bir tren çarpmıştı. 32 kişinin ölümü ve 165 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına ait görüntülerde, seyir halindeki trenin yavaşlamasıyla birlikte arkadan gelen trenin çarptığı ve bazı vagonların raydan çıktığı görülüyor.

Kazanın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Abdul Fattah es-Sisi, "Bu acı kazaya ihmal, yolsuzluk veya benzeri bir şeyle neden olan herkes, istisnasız ve gecikmesiz bir şekilde caydırıcı ceza almalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Muhammed Rabah
 

İLGİLİ HABER
Mısırda iki tren çarpıştı: En az 50 yaralı Mısır'da iki tren çarpıştı: En az 50 yaralı
İLGİLİ HABER
Türkiyeden Mısıra başsağlığı mesajı Türkiye’den Mısır’a başsağlığı mesajı
İLGİLİ HABER
Mısır Sağlık Bakanlığı: Tren kazasında 32 ölü, 165 yaralı var Mısır Sağlık Bakanlığı: 'Tren kazasında 32 ölü, 165 yaralı var'

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.