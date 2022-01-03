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Mısır'da zincirleme kaza: 15 yaralı

Mısır'da zincirleme kaza: 15 yaralı
Mısır'da zincirleme kaza: 15 yaralı

Mısır’ın Benha-Şubra yolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 15 kişi yaralandı.

Mısır’da zincirleme kaza: 15 yaralı - Tıkla İzle

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeybatısında yer alan Kalyubiye şehrinin Benha- Şubra yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesiyle nedeniyle 20 araç birbirine girdi. Yetkililer, 15 kişinin yaralandığı kazada yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ifade ederken kaza ile ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Ülkede, yol güvenliğinin yeteri kadar alınamaması, bakımsız altyapı ve trafik kurallarının uyulmaması nedeniyle sıklıkla trafik kazaları meydana geliyor.

Muhammed Rabah
 

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