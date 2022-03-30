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Mısır'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

Mısır'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
Mısır'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeybatısında yaşanan trafik kazasında 20 kişi yaralandı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeybatısında bulunan Kahire -İskenderiye çöl yolunda 10 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Mısır güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, kazanın etkili olan yoğun sis nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mısır'da yol güvenliğinin sağlanamaması, kötü altyapı ve gevşek trafik kuralları nedeniyle sık sık ölümcül kazalar yaşanıyor.

Muhammed Rabah
 

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