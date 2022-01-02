İhlas Haber Ajansı

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Mısır'daki dolu yağışı şaşkına çevirdi: 3 ölü

Mısır'daki dolu yağışı şaşkına çevirdi: 3 ölü
Mısır'daki dolu yağışı şaşkına çevirdi: 3 ölü

Mısır’da dolu yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Mısır’daki dolu yağışı şaşkına çevirdi: 3 ölü - Tıkla İzle

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kentinde dolu yağışı sürprizi yaşandı. Ülkede perşembe gününden beri etkili olan hava dalgasıyla birlikte dolu yağışı ve şiddetli fırtına yaşandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cuma günü kötü hava şartları nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Dün ülkenin 5 bölgesinde, hava koşulları nedeniyle de okullar kapatılmış ve eğitime ara verilmişti.
Meteoroloji uzmanlarına göre, Mısır'da hava 4 Ocak'tan itibaren düzelmeye başlayacak.

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