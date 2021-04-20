Mısır'daki tren kazasıyla ilgili 4 demiryolu çalışanı hakkında gözaltı kararı

Mısır'ın Kalyubiye kentinde seyir halindeki yolcu treni raydan çıkarak yan yatmıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 98 kişi de yaralanmıştı. Savcılık, tren kazası soruşturması kapsamında 4 demiryolu çalışanının 4 gün süre ile gözaltına alınmasını emretti. Mısır basınında yer alan haberlerde, gözaltına alınanlar arasında 1 bakım işçisi, 1 inşaat mühendisi ve 1 şoför yardımcısı olduğu belirtildi.

Kaza bölgesinde yapılan ilk incelemelerde ise, kaza günü hava sıcaklığının yüksek olması nedeni ile rayların esnediği ve trenin aşırı hızlı olması sonucu bir vagonunun tekerleklerinin raydan çıktığı ifade edildi. Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel el-Wazir ise, Ulusal Demiryolları Otoritesi (NRA) başkanını görevden aldı.

Öte yandan geçtiğimiz Mart ayında Mısır'ın Sevhac kentinde 2 trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ise 32 kişi hayatını kaybetmiş, 165 kişi de yaralanmıştı.