İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mısır'dan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı

Mısır'dan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı
Mısır'dan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı

Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly, ülke genelinde yerel saatle 19.00-06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Dünya genelinde 392 bin 230 vaka görülmesi ve 17 bin 174 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona vakasının ardından ülkeler önlemlerini arttırıyor. Korona virüsünün ülkede yayılmasını engellemek istene Mısır da kısmi sokağa çıkmaya yasağı ilan etti. Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly, ülke genelinde yerel saatle 19.00-06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Hafta geçerli olacak kararın yarından itibaren yürürlükte olacağı kaydedildi.

Öte yandan, bu süre boyunca kamu ve özel taşıma askıya alındı.

Ülke genelinde bugüne kadar 366 vaka kaydedilirken, 19 kişi de hayatını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.