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Mısır'ı kum fırtınası vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

Mısır'ı kum fırtınası vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Mısır'ı kum fırtınası vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'de çıkan kum fırtınası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Süveyş Kanalı'nda da etkili olan dev kum fırtınası, amatör kameralara yansıdı.

Mısır'ı kum fırtınası vurdu: 1 ölü, 5 yaralı - Tıkla İzle

Mısır'ın başkenti Kahire'yi kum fırtınası vurdu. Fırtınanın şiddetiyle şehir merkezindeki bir reklam panosu devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu trafik yoğunluğu da arttı. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'sinin gerçekleştirildiği Süveyş Kanalı'nda ise şiddetli fırtına ve 4 metreyi aşan dalgalar nedeniyle 2 liman kapatıldı. Kanaldaki gemilerden kaydedilen görüntülerde dev kum fırtınasının gökyüzünü sardığı anlar kameraya yansıdı.

Maske uyarısı yapıldı

Kum fırtınasının etkili olduğu bölgelerde gökyüzünün rengi sarıya döndü. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerine maske takmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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