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Mısır'ın İsmailiye kentindeki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Mısır'ın İsmailiye kentindeki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Mısır'ın İsmailiye kentindeki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Mısır'ın İsmailiye kentindeki bir polis kontrol noktasına düzenlenen ve 4 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Mısır'ın doğusundaki İsmailiye kentinde bir polis kontrol noktasına dün terör saldırısı düzenlendi. Yetkililer, saldırganların es-Selam yerleşim bölgesinde kurulan polis kontrol noktasına 2 araçla geldiklerini, otomatik silah taşıyan 2 kişinin araçtan inerek polislere ateş açtığını belirtti. Saldırıda 3'ü polis, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın ardından saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği aktarıldı.

Muhammed Rabah

 

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