Misli.com Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - VakıfBank: 0

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: Simge Aköz (L), Boskovic, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Hande Baladin, Yasemin Güveli, Ognjenovic, Elif Şahin, Fabris, Yaprak Erkek, Dilay Özdemir, Voronkova, Defne Başyolcu, Jack-kısal
VakıfBank: Cansu Özbay, Ayça Aykaç (L), Kübra Akman, Ogbogu, Egonu, Gabi, Buket Gülübay, Ioana, Bajema, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Daalderop, Bahar Akbay
Setler: 25-17, 25-21, 25-20
Süre: 74 dakika (21,25, 28)
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
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