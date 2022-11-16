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Misli.com Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - VakıfBank: 0

Misli.com Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - VakıfBank: 0
Misli.com Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - VakıfBank: 0

Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında karşılaştığı VakıfBank’ı setlerde 3-0’lık skorla mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: Simge Aköz (L), Boskovic, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Hande Baladin, Yasemin Güveli, Ognjenovic, Elif Şahin, Fabris, Yaprak Erkek, Dilay Özdemir, Voronkova, Defne Başyolcu, Jack-kısal
VakıfBank: Cansu Özbay, Ayça Aykaç (L), Kübra Akman, Ogbogu, Egonu, Gabi, Buket Gülübay, Ioana, Bajema, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Daalderop, Bahar Akbay
Setler: 25-17, 25-21, 25-20
Süre: 74 dakika (21,25, 28)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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