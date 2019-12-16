MİT, 906 patates hat tespit etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yürütülen soruşturmalarda bugüne kadar örgütün emniyet, askerî ve mülkiye mahrem yapılanmasının deşifre olmasının ardından Bakanlık'ta da böyle bir örgütlenme olabileceği ihtimali üzerine idari soruşturma yapılması için talimat verdi. Yürütülen idari soruşturma sırasında bir kısım personel, Bakanlık yetkililerinin yanına giderek FETÖ ile bağlantılarını anlattı ve örgütle patates hatlar üzerinden haberleştiklerini söyledi. Bunun üzerine Bakanlık yetkilileri, MİT ile irtibata geçti. MİT yaptığı çalışma sonucunda, 270 mahrem imamla irtibatlı başka isimler üzerine kayıtlı 906 patates hat deşifre etti.

BAKAN GÜL'DEN YAKIN TAKİP

Daha sonra Ankara Başsavcılığı Adalet teşkilatı mahrem yapılanması hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 3 binin üzerinde şüpheli belirlendi. Tüm bu süreçleri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yakından takip etti. Soruşturmada, T-Rex adlı gizli tanık ifadesinde FETÖ'nün mahrem yani birim yapılanması içerisinde Emniyet'e ‘şapkalı', askeriye ile MİT'e ‘renk-li' ve Adalet Bakanlığı yapılanmasına ise ‘adil' kod adı verildiğini söyledi.

Adalet yapılanması içerisinde istihbari bilgi toplama faaliyetleri için 5A yapılanması adında ayrı bir bölüm olduğunu ifade eden gizli tanık “Adalet yapılanması içerisinde bilirkişi ve cezaevi izleme kurullarının kodlanmış hâli ‘BİK-CİK' olarak bilinirdi. Örgütün önem verdiği dosyalara örgüt içerisinden birinin bilirkişi olarak atanması yapılırdı. Böylece o dosyanın dava süreci yönlendirilmeye çalışılırdı. Örgüt Cezaevi İzleme Kurullarındaki görevli kişiler vasıtasıyla istedikleri gibi cezaevlerine girerek, istedikleri kişiyle görüşme yapabilirdi” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ‘FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyon hazırlığındayız' sözleriyle işaret ettiği soruşturma olduğu öğrenilirken, bu kapsamda önceki gün 158 kişi yakalanmıştı.

Türkiye Gazetesi