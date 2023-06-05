MİT Başkanı Kalın: "Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kalın paylaşımında, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

Hülya Keklik



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.