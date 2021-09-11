İhlas Haber Ajansı

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MİT Başkanlığı koordinesiyle yapılan FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

MİT Başkanlığı koordinesiyle yapılan FETÖ operasyonunda 10 gözaltı
MİT Başkanlığı koordinesiyle yapılan FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Adana merkezli MİT Başkanlığı koordinesiyle 10 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 10 şahıs gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesiyle FETÖ/PDY silahlı terör örgütü işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla Adana merkezli Adıyaman, Ankara, Mersin, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Van, Trabzon illerinde operasyon gerçekleşti.

Yapılan operasyon sonucunda; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci evlerinde ev ablalığı yapan ve evlerinde kaldıkları tespit edilen toplam 10 şahıs FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

 

 

 

 

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