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MİT, MLKP Suriye genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, MLKP Suriye genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, MLKP Suriye genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), Suriye/Haseke şehrinin kuzeyinde Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Suriye Genel Sorumlusu Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz’ü, düzenlendiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, MLKP Suriye genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Tıkla İzle

MİT, Suriye/Haseke şehrinin kuzeyinde Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Suriye Genel Sorumlusu Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz'ü, düzenlendiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Başta Bursa/Mudanya'da 20 Nisan 2022'de, İnfaz Koruma Memurlarını taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen eylem ve son olarak 16 Ağustos 2022'de sınır hattımızda askerlerimize yönelik gerçekleştirilen roketli saldırıların bizzat azmettiricisi ve planlayıcısı konumunda bulunan Zeki Gürbüz, MİT tarafından etkisiz hale getirilecekler listesinin ön sıralarında yer almaktaydı.

Zeki Gürbüz, MLKP'nin silahlı aparatı FESK sorumlusu olarak uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra 2008 yılında örgütün Türkiye sorumlusu olarak görevlendirildi. İtalya'ya gitmek üzere 2012 yılında Türkiye'den illegal yollarla çıkış yaptıktan sonra 2013 Şubat ayında Yunanistan'da yakalanarak cezaevine konuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Gürbüz'ün iade edilmesi taleplerine karşın Yunanistan tarafından iade edilmeyip 2013 Nisan'da denetimli serbestlikle salıverildi.

Zeki Gürbüz 2013'te Yunanistan'dan Irak'a, akabinde Suriye'ye geçerek tekrar MLKP'de yönetici olarak faaliyet göstermeye başladı. Gürbüz, MLKP askeri kanat sorumlusu iken, Suriye eski sorumlusu Baran Serhat kod Bayram Namaz'ın Mart 2019'da etkisiz hale getirilmesi üzerine örgütün Suriye sorumlusu olarak görevlendirildi. Gürbüz, 2020'den itibaren kurulan MLKP Suriye Yürütme Komitesi Sekreteri ve Askeri Alan Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Ayrıca, örgütün para/finans kaynaklarını da yöneten Gürbüz, tüm alanlara para transferi gerçekleştirmekteydi.

Suriye'de örgüte sızan saha ajanları tarafından takip edilen Gürbüz, MİT tarafından Suriye/Haseke şehrinin kuzeyinde gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Mehmet Kalay
 

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