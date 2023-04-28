MİT operasyonuyla yakalanan PKK'lı terörist adliyeye sevk edildi

Edilen bilgilere göre hakkında “silahlı terör örgütlerine silah sağlama” suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 2018 yılında Hatay'da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığı içerisindeki PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık eden Rasim Akyol, MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Avrupa ülkelerine kaçma arayışındayken yurt dışında düzenlenen MİT operasyonuyla yakalanan Akyol, Türkiye'ye getirildikten sonra İstanbul polisine teslim edildi. PKK/KCK mensubu terörist, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Sadık Kahraman

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