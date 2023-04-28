MİT operasyonuyla yakalanan PKK'lı terörist cezaevine gönderildi

Hakkında “silahlı terör örgütlerine silah sağlama” suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan ve 2018 yılında Hatay'da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığı içerisindeki PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık eden Rasim Akyol, Avrupa ülkelerine kaçma arayışındayken MİT'in yurt dışında düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Akyol, Türkiye'ye getirildikten sonra İstanbul polisine teslim edilmişti. PKK/KCK mensubu terörist, İstanbul Havalimanı'na getirildi. Hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan terörist, cezaevine gönderildi.

Lokman Sarıkurt - Batuhan Toprak



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