Mit, PKK/KCK'nın sözde özel cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı etkisiz hale getirdi

Zerdeşt Karadeniz kod adlı Eyvaz Beyaz, uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterip, 27 Ekim 2010'da Sinop/Gerze-Yenikent'te Jandarma aracına, 6 Nisan 2011'de Sinop Boyabat'ta emniyete ait araca silahlı saldırı, 26 Haziran 2012'de de Trabzon Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi. Bu çerçevede Eyvaz Beyaz, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranmasının yanı sıra Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride yer alıyordu. Irak/Zap alanında güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldı. Gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle MİT'in hedef listesine dahil edildi.

MİT'in saha ajanları tespit etti

Zerdeşt Karadeniz kod adlı Eyvaz Beyaz'ın Irak/Gare alanına geçtiği tespit edildi. Murat Karayılan'dan aldığı talimatla, uzun yıllar faaliyet gösterdiği Türkiye'ye geçerek metropollerde eylem yapmayı planladığı istihbaratı MİT'in saha ajanları tarafından elde edildi. Saha ajanları yönlendirilerek Eyvaz Beyaz'ın günlük rutinine dahil olundu. Saha ajanlarının anlık verdiği bilgilerle Zerdeşt Karadeniz Kod adlı Eyvaz Beyaz, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Zerdeşt Karadeniz kod adlı Eyvaz Beyaz, 1994 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak alanında eğitim alan ve çeşitli faaliyetlerde bulunan Eyvaz Beyaz, 2006 yılında Türkiye'ye geçti. Türkiye'de bulunduğu dönemde, güvenlik güçlerimize yönelik çok sayıda eylemi yönettikten sonra 2015 yılında yeniden Irak'a geçti. Sonrasında, örgütün Özel Güç yapılanması içerisinde sorumlu seviyede görev aldı. 2022 yılı itibarıyla Özel Güç mensubu olarak Irak Gare'de sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.

Muhammed Musab Gümüşer

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