MİT tırları davasında Enis Berberoğlu ve Erdem Gül hakkında karar

Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına yönelik davada CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile Cumhuriyet Gazetesi eski Ankara temsilcisi Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yargılandıkları dava karara bağlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “devlet sırrı ve milli güvenlik” gerekçesiyle kapalı oturumda görülen duruşmaya 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan tutuksuz sanıklar CHP Milletvekili Enis Berberoğlu katılmazken Erdem Gül hazır bulundu.

Avukatların beyanlarının alınmasının ardından son sözü sorulan Erdem Gül beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme verdiği aranın ardından hükmünü açıkladı.

“Erdem Gül yönünden dosya düşürüldü”

Mahkeme, görüntülerin yayınlanmasına ilişkin Erdem Gül'ün suçunun gizliliği ihlal kapsamında kaldığına hükmetti. Basın yasası gereği gizliliği ihlal suçuna ilişkin davanın 4 ay içerisinde açılması gerektiğini kaydeden mahkeme, dava dosyasının 4 aylık süreden sonra açıldığından Gül hakkındaki dosyanın düşürülmesine karar verdi.

“Enis Berberoğlu hakkında yeninden cezaya gerek yok”

Mahkeme kararında Enis Berberoğlu'nun ‘devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken belgeleri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve bu cezanın da Yargıtay tarafından onandığını hatırlattı.

Berberoğlu'nun bu cezasının aynı zamanda ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım' suçunu da kapsadığını kaydeden mahkeme, aynı suça ilişkin ağır olan cezanın önceden uygulandığından yeniden ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Duruşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Erdem Gül, kararın sevindirici olduğunu söyledi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu