MİT tırları davasında karar

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sanıklardan örgütün sözde "jandarma sorumlusu" Nurettin Oruç ile diğer sanıklar Yasin Yalçınkaya ve Halil Alp cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Mahkeme heyeti, Nurettin Oruç'u "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek" suçundan 8 yıl, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak" suçundan 10 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl, sanık Halil Alp'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek" suçundan 6 yıl olmak üzere toplamda 16 yıl 6 ay, sanık Abdurrahman Özdemir'i "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek" suçundan 5 yıl, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak" suçundan ise 5 yıl 10 ay olmak üzere toplamda 10 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanıklardan Berkant Aydın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay, Hasan Ülker ve Arif Danacı da 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanık Berkant Aydın hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına hükmedildi.

Sanık Kaan Kürşat Karaahmetoğlu'nun ise üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına, sanıklar Soner Yıldırım ve Yasin Yalçınkaya hakkında ise "mükerrer yargılama" olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verildi.

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