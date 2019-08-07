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MİT ve jandarmadan ortak operasyon! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve jandarmadan ortak operasyon! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT ve jandarmadan ortak operasyon! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ortaköy jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla; Şırnak'ın Silopi ilçesi Ortaköy bölgesinde jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden birinin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Jandarma ve MİT, 26 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesi Ortaköy bölgesinde jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan PKK/KCK terör örgütünün sözde Cudi cephesine bağlı teröristleri takibe aldı. Yapılan takip sonucu, söz konusu PKK'lı teröristlerden biri 28 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla Silopi Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yapan 1 şüpheli şahıs da tutuklanmıştı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in ortak operasyonunda, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri daha Cudi Dağı'nda etkisiz hale getirildi. Bölgede terörle mücadele etkin bir şekilde sürdürülüyor.  

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