İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MİT ve TSK operasyonuyla Gara bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü

MİT ve TSK operasyonuyla Gara bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü
MİT ve TSK operasyonuyla Gara bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesinde Kuzey Irak'ta bulunan Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİT ve TSK operasyonuyla Gara bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü - Tıkla İzle

 Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" notuyla paylaştı.

Mevlüt Hasgül
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.