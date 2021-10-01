MİT ve TSK'dan ortak operasyon: PKK'nın sözde Kerkük sorumlusu öldürüldü

Kandil'deki başarılı operasyonlar sonucunda, yönetici seviyesindeki teröristlere sığınacak alan bırakmayan MİT, PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerini köşeye sıkıştırarak hareketsiz bıraktı. Faaliyetleri MİT tarafından tespit edilen 'Delil Siirt' kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk, MİT-TSK'nın ortak operasyonu neticesinde Kandil'de etkisiz hale getirildi.

Sözde Kerkük alan sorumlusu teröristin; 2015 yılında PKK/KCK'nın Suriye/Afrin'deki sivillere yönelik pek çok eylemin organizasyonunda yer aldığı, 2016 yılında Kerkük'te görevlendirilerek, PKK/KCK'nın “diğer ülkelerden temin ettiği” ve Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullanılan füze ve ağır silah mühimmatı temini faaliyetlerinde yer aldığı, ayrıca istihbarat faaliyetlerini organize ettiği, son olarak Kandil alanında üst düzey yönetici görevlendirmekte zorlanan terör örgütü yönetiminin kararı ile sözde Kerkük alan sorumluluğunun yanında Kandil Sahası İdeolojik Alan Sorumluluğu görevini de yürüttüğü öğrenildi.

Ömer Faruk Karataş