MİT'den PKK'nın yönetim kadrosuna darbe

MİT'in düzenlediği operasyonla PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten örgütün üst kademelerinde yer alan terörist ‘Medya Agit' kod adlı ‘Beraat Afşin' etkisiz hale getirildi.

Kırmızı kategoride aranıyordu

19 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen Afşin'in kırmızı kategoride arandığı bilgisine ulaşıldı. Medya Agit kod adlı terörist Afşin'in, PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katıldığı öğrenildi. 2010'da Kandil'de ve 2014'te ise Mahmur sözde Cephe Komutanlığı'nda görevlendirilen Medya Agit kod adlı teröristin son olarak PKK/KCK'nın sözde Sincar Eyaleti YJA-STAR (PKK'nın Silahlı Kadın Yapılanması) ve YJŞ (PKK'nın Sincar Silahlı Kadın Yapılanması) sözde askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İrfan Çalışkan