İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MİT'den Suriye'de nokta operasyon

MİT'den Suriye'de nokta operasyon
MİT'den Suriye'de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbari ve operasyonel desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde düzenlenen operasyonda, 1’i ölü olmak üzere 19 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

MİT'den Suriye'de nokta operasyon - Tıkla İzle

DEAŞ'ın Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri personeli başta olmak üzere Türk kurumlarına yönelik sansasyonel eylemler gerçekleştirmek üzere özel bir hücre oluşturduğu belirlendi. Bunun üzerine MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle ÖSO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 1'i ölü 19 DEAŞ mensubu yakalanırken, 350 kilogram TNT, 20 adet patlamaya hazır EYP, 14 adet boş EYP düzeneği, 3 adet intihar kemeri, 2 adet intihar yeleği, 600 adet fünye, 7 adet AK-47, 3 adet LAW silahı, 750 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1 adet RPG atar, 12 adet RPG-7 mühimmatı, 5 adet 107 mm'lik havan mühimmatı, 2 adet taarruz tipi el bombası, 4 adet AK-47 şarjörü, 4 paket çelik bilye, 84 adet 9 volt akü, 1 adet M-16 (keskin nişancı tüfeği olarak kullanılmak üzere modifiye edilmiş), 3 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet 9 mm çapında otomatik tüfek ele geçirildi.

Teröristler Türk askeri araçlarına eylem girişiminde bulunduklarını itiraf etti

Yakalanan DEAŞ'lı hücre üyeleri, Suriye'deki TSK üs bölgelerine ve Türk kurumlarına yönelik yoğun olarak keşif faaliyeti yürüttüklerini, TSK'ya ait araçların Suriye'deki günlük rutinlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu yılın ağustos ve eylül ayları arasında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını itiraf ettiler.

Hülya Keklik
 

İLGİLİ HABER
MİTten PKKya büyük darbe! MİT'ten PKK'ya büyük darbe!
İLGİLİ HABER
MİT, PKKnın sözde sorumlusu Mehmet Akyolu etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Akyol'u etkisiz hale getirdi
İLGİLİ HABER
Şehit ailesinin yüreğini ferahlatan haber MİTten geldi Şehit ailesinin yüreğini ferahlatan haber MİT’ten geldi
İLGİLİ HABER
MİTten nefes kesen operasyon MİT'ten nefes kesen operasyon
İLGİLİ HABER
MİTten Suriyede nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
İLGİLİ HABER
MİTten Mahmurda operasyon! MİT'ten Mahmur'da operasyon!
İLGİLİ HABER
MİTten Kuzey Irakta nokta operasyon! PKKnın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.