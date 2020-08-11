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MİT'in istihbarat uçağını ASELSAN donatacak

MİT'in istihbarat uçağını ASELSAN donatacak
MİT'in istihbarat uçağını ASELSAN donatacak

Terörle mücadelede ve Libya’da son dönemlerde önemli başarılara imza atan MİT, sinyal istihbarat uçağını envanterine aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafındBombardier Challenger 600an başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, sinyal ve görüntü istihbaratında kullanılması için iki tane Bombardier Challenger 600 uçağının tedarikine yönelik harekete geçilmişti. Bu kapsamda, Kanada merkezli Field Aviation şirketi tarafından yapısal modernizasyona tabi tutulan ilk uçak Türkiye'ye teslim edildi. MİT'in Sinyal İstihbarat Başkanlığı'na verilecek olan ilk sinyal uçağı , ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak. Bu sayede terör örgütleriyle ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle daha etkin bir şekilde mücadele edilecek.

​Türkiye Gazetesi

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