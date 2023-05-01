MİT'in, Kureyşi'yi Suriye'de etkisiz hale getirmesine ilişkin ilk kareler ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı, uzunca süredir takip ettiği Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı DEAŞ'ın yeni liderini, 29 Nisan 2023'te düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi. Sürekli gizlendiği ve sık sık yer değiştirdiği tespit edilen “DEAŞ'ın yeni Halifesi'nin” Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda da yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel operasyon ekibi, bölgede gizli bir operasyon düzenledi. İçinde kamufle edilmiş yer altı sığınağı da bulunan Suriye'nin kuzey bölgesindeki eve yönelik operasyon yaklaşık dört saat sürdü. Operasyon öncesi Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye “teslim ol çağrıları” yapıldı ancak yanıt alınamadı. Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, evin öncelikle çevre-bahçe duvarını, bilahare arka giriş kapılarını ve yan duvarlarını patlatarak hedef binaya girdi. Ancak Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı. Operasyon esnası ve sonrası MİT özel operasyon ekibi ve sivile herhangi zarar gelmediği bildirildi.

Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin geçmişi

Kureyşi, 2013 yılında DEAŞ'a katıldı ve sonrasında kısa süre içinde üst düzey görevlere yükseldi. Ardından Kureyşi, DEAŞ'ın bir önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrasında 30 Kasım 2022'de yeni Halife olarak ilan edildi.

Muhammed Musab Gümüşer

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