İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MİT'in yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

MİT'in yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
MİT'in yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açılıyor. Tören nedeniyle bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

MİT’in yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor - Tıkla İzle

MİT'in İstanbul'daki yeni hizmet binası, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Bina Milli İstihbarat Teşkilatı'nın fiziksel imkanlarını istihbari kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak'ta açılışı yapılan ana karargah binasından sonra açılan ikinci bina olacak. Teşkilat, projeyi tasarlarken tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbari çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ankara'daki karargahı ile benzer şekilde yatay bir mimari inşa edildi. Kompartmantasyon ve koordinasyon dengesi azami düzeyde gözetilerek ortak çalışmalar amacıyla çok sayıda toplantı salonu tasarlandı ve bina modern ve akıllı bir bina olarak inşa edildi. Üst düzey bürokratların da katılacağı açılış öncesi bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Muhammet Emin Arslan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.