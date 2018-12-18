İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mitingde PKK propagandasına 3 gözaltı

Mitingde PKK propagandasına 3 gözaltı
Mitingde PKK propagandasına 3 gözaltı

Adana'da KESK tarafından yapılan miting sırasında bölücü terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması KJA'nın sözde flamasını taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Aralık Cumartesi günü Uğur Mumcu Meydanı'nda, KESK tarafından miting düzenlendi. Polis bu miting esnasında geniş güvenlik önlemleri aldı, birçok yere arama noktası kurdu. Ekipler, mitinge katılanları didik didik aradı.

Bu arada mitinge gelen N.T., E.Ö. ve Ü.K., arama noktasında bölücü terör örgütü PKK'nın kadın kolu KJA'nın sözde flamasını taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Zanlılar 3 gün boyunca emniyette sorgulandıktan sonra "PKK propagandası yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Zanlılar savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  

Fatih Keçe

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.