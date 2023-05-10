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MİT'ten DEAŞ'a operasyon: 4 terörist yakalandı

MİT'ten DEAŞ'a operasyon: 4 terörist yakalandı
MİT'ten DEAŞ'a operasyon: 4 terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de terör örgütü DEAŞ’a düzenlediği operasyonda, aralarında DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş’in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'deki çalışmaları neticesinde, aralarında terör örgütü DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist tespit edildi. MİT'in çalışmaları neticesinde yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi.

Yakalanan hücre üyelerinin itirafları

Şahap Variş'in DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi olduğu, Terör Arananlar Listesi "kırmızı" kategoride yer aldığı, Türkiye'de DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve güvenlik güçlerince engellenmesi sağlanan çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu öğrenildi.

Musa Enes Aksakal

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