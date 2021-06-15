MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe

Çok sayıda silah ve patlayıcılarla birlikte, Türkiye'ye illegal yollarla geçerek, sansasyonel eylem planladığı öğrenilen Ebu Usame el Türki kod isimli Kasım Güler, MİT tarafından Suriye'de tespit edilip, takibe alınmasının ardından başarılı bir operasyonla Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DEAŞ mensubu olan Kasım Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler çıktı.

Ebu Usame el Türki kod isimli Kasım Güler'in, 2008-2010 yılları arasında Afganistan-Pakistan alanına geçerek İslami Cihat Birliği bünyesinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği, 2014 yılında örgüt lideri Halife Ebubekir El Bağdadi'ye biat ederek DEAŞ'a katıldığı,2018 yılında örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı, sözde “Türkiye vilayeti sorumluluğunun” ardından ise DEAŞ'ın Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu olduğu öğrenildi.

Utku Şimşek