MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon

Son dönemde sınır ötesi harekatlarını arttıran MİT, başarılı bir operasyona daha imza attı. MİT, PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Irak/Gare'de 3, Asos'ta 3 olmak üzere toplam 6 teröristi etkisiz hale getirdi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin silahlı kuvvetlerimizce etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.



Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/JnxgVmtYwg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2022

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