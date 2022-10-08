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MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilenoperasyonlarda; Irak/Gare’ de 3, Asos’ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dönemde sınır ötesi harekatlarını arttıran MİT, başarılı bir operasyona daha imza attı. MİT, PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Irak/Gare'de 3, Asos'ta 3 olmak üzere toplam 6 teröristi etkisiz hale getirdi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin silahlı kuvvetlerimizce etkisiz hale getirildiği duyuruldu. 

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