MİT'ten Kuzey Irak'ta Nokta Operasyon!

Terör örgütü PKK-HPG'nin sözde askeri konsey üyesi ve 'Apollo Akademiler' sorumlusu "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan, MİT'in Irak'ın Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT, terörist İzzettin İnan'ın faaliyetlerini uzun yıllar takip etti.

Sofi Nurettin kod adlı terörist Halef El Muhammed'in Mayıs 2021'de etkisiz hale getirilmesi sonrasında sözde Apollo Akademiler sorumluluğuna getirilen terörist İnan, etkisiz hale getirilmesi gereken stratejik bir hedef olarak belirlendi. Edinilen bilgilere göre, terörist İnan'ın etkisiz hale getirilmesi amacıyla MİT'in Gara alanındaki saha ajanları görevlendirildi.

Saha ajanları, aylarca süren çalışmaları neticesinde terörist İnan'ın en yakınına kadar girerek güven kazandı. MİT, terörist İnan'ın faaliyetlerinin en ince detayına kadar öğrenilmesi akabinde operasyon için en doğru anı belirledi.

Terörist İnan'ın örgüt kadrolarına verilecek eğitim hazırlıkları çerçevesinde iki örgüt kadrosuyla toplantı halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine planlanan operasyon hayata geçirildi ve İnan'ın da içinde yer aldığı terörist grup etkisiz hale getirildi.

Utku Şimşek

