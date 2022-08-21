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MİT'ten PKK/YPG sözde akademi sorumlusuna operasyon

MİT'ten PKK/YPG sözde akademi sorumlusuna operasyon
MİT'ten PKK/YPG sözde akademi sorumlusuna operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG’nin sözde askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo’yu Suriye/Kamışlı’da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terör örgütüne katılan gençlere silah kullanmayı, bomba yapmayı ve suikast gerçekleştirmeyi öğreten akademinin başında bulunan Gulo, örgüt mensuplarını, Türkiye ve Suriye'de bulunan birliklere yönelik eylem yapmaları amacıyla yetiştiriyordu.

Güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin, koordinesi ve planlamasında etkin rol aldığı bilinen Gulo, hedef listesinde yer alıyordu.

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Mıhyedin Gulo Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda örgüt saflarında faaliyet göstermişti. Son olarak Suriye/Haseke bölgesinde YPG'ye ait bir ideolojik/silahlı eğitim merkezinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. MİT düzenlediği operasyon ile Mıhyedin Gulo'yu Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

Ali Nargüner

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