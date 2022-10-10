MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! Çekdar Kaya Türkiye'ye getirildi

MİT, MİT, Kuzey Irak/Sincar'da faaliyet yürüten PKK/KCK mensubu Çiyager Mamhuri Kod Çekdar Kaya'yı Türkiye'ye getirdi. Edinilen bilgiye göre Çekdar Kaya; PKK/KCK kırsal kadrolarına 2015'te katıldı. 2016'da Kuzey Irak/Gare bölgesinde faaliyet yürüttü. PKK tarafından 2017'de Sincar'da görevlendirilen Kaya, Sincar'da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK'nın Sincar/Hanesor'daki sözde birliğinde Keskin Nişancı olarak faaliyet gösterdi. Son olarak PKK'nın Sincar Lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Ömer Faruk Karataş



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