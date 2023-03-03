MİT'ten Sincar'da terör operasyonu

MİT, PKK/KCK'nın sözde Sincar askeri kanat sorumlusu Çeko Pir kod adlı Saad Ali Bedel'i, Irak'ın Sincar şehrinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT tarafından takibe alınan Saad Ali Bedel'in, Irak'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine yönelik eylemlere bizzat katıldığı ve Sincar'da MİT'e karşı örgüt tarafından organize edilen faaliyetlerin liderliğini yaptığı tespit edildi.

Nefes kesen operasyon

MİT, Saad Ali Bedel'in Irak'taki TSK üslerine yönelik eylemlere bizzat katıldığını ve Sincar'da MİT'e karşı örgüt tarafından organize edilen faaliyetlerin liderliğini yaptığını tespit etti. Bunun üzerine Saad Ali Bedel etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.

MİT'in saha ajanları alana sevk edildi

MİT'in Irak'ın Sincar şehrinde görevli saha ajanları, Saad Ali Bedel'in faaliyetlerini takip etmek üzere özel olarak görevlendirildi. Sincar'da Yezidi halk ile iç içe yaşayan Saad Ali Bedel hakkında intikal eden her türlü bilgi MİT tarafından titizlikle analiz edildi ve operasyon için en uygun zaman beklendi. MİT, Saad Ali Bedel'in, TSK'nın, Musul Başika'daki üs bölgesine yönelik yeni bir eylem planlaması yapacağı haberini alması üzerine operasyon için düğmeye bastı. Saha ajanlarının, anlık olarak bildirmesi üzerine MİT tarafından Musul Sincar'da operasyon gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynaklarınca; PKK/KCK güdümünde faaliyet gösterirken Yezidi halkını kalkan olarak kullanan örgüt sorumlularının, sivil halka zarar vermeksizin etkisiz hale getirilmesinin, Türkiye Cumhuriyetinin tek hedefinin PKK/KCK kadroları olduğu ve Yezidi halkın zarar görmemesi için azami ölçüde gayret sarf edildiği şeklinde yorumlandı.

PKK/KCK-YBŞ Sincar sözde askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet gösteren Çeko Pir kod adlı terörist Saad Ali Bedel, YBS Antiterör adlı özel birliğin sorumlusu olarak MİT'e karşı yürütülen faaliyetleri yönetmesinin yanı sıra TSK'nın Başika Gedu Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıları komuta etmişti.

Doğukan Gürel

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